Analyse du marché des transferts: les joueurs les plus chers par club en D1A

Le langage journalistique a depuis un petit temps adopté le terme anglais sans prendre la peine de lui trouver un équivalent en bon français. Au moment d’évoquer la possibilité pour un club de réaliser de belles plus-values sur le marché des transferts, on a coutume de passer en revue le noyau à la recherche des joueurs « bankables ». Pour un joueur de football, rien n’est plus fluctuant voire éphémère ou même volatile que l’indemnité de transfert (hormis une clause dans un contrat). Forcément, les plus gros championnats (le fameux « big 5 » européen, désolé pour l’anglicisme) sont rythmés par les rumeurs de grosses transactions, mais les spéculations ne se limitent pas à la Bundesliga, la Premier League, La Liga, la Ligue 1 ou la Serie A.