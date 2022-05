Visite d’Etat en Grèce: le Roi, la démocratie, la liberté

Dire que Philippe aurait pu être Roi des Grecs. Enfin… – on exagère un peu là. Disons que Léopold 1er, lui, aurait pu l’être. Vraiment. On lui a en effet proposé la couronne grecque, après l’indépendance du pays en 1830, dans la foulée du courant révolutionnaire du XIXe siècle. Mais il l’a refusée, acceptant ensuite celle de Belgique.

Et finalement, pour son lointain successeur Philippe, septième Roi des Belges, ce n’est pas plus mal. Puisque notre pays est toujours une monarchie aujourd’hui, alors qu’en 1974, les Grecs l’ont, eux, abandonnée au profit d’une république choisie par référendum. L’actuel Constantin II, roi des Hellènes, n’en a donc plus que le titre protocolaire (sur le mode : Roi un jour, Roi toujours), sans fonction ni pouvoir dans son pays – où il n’a pu revenir vivre qu’en 2013. Il n’a d’ailleurs pas été convié aux événements protocolaires liés à la visite d’Etat de trois jours de Philippe et Mathilde, entamée ce lundi en Grèce.