Brussels Padel Open: fin de l’aventure pour tous les Belges des préqualifications

Ce lundi, la deuxième journée de la première édition du Brussels Padel Open était l’occasion de suivre l’entrée en lice des trois paires belges féminines qui avaient l’espoir d’intégrer le tableau final au terme des (pré)qualifications au sein du club de Yannick Carrasco à Vilvorde. Mais, l’aventure s’est immédiatement arrêtée pour Sofie Oyen et Justine Pysson face à la paire espagnole Garcia Pardo (74e) – Pascual Rodriguez (64e) au terme d’un match à sens unique (6-1, 6-3). Scénario similaire pour Elyne Boeykens et Elizabeth Wyckaert, qui ont résisté le temps d’un set contre Martina Fassio et Ainhoa Rico Martin en s’inclinant au tiebreak, avant de s’écrouler dans la 2e manche (7-6, 6-0). Enfin, Michelle Van Mol et Evelyne Dom ont remporté leur premier match du jour (6-4, 6-3), avant de perdre au 2e tour en début de soirée face à l’Argentine Nelida Brito et la Suédoise Amanda Giro (6-3, 6-0). Dès lors, ceci signifie que tous les Belges engagés dans les préqualifications, hommes et femmes, sont éliminés.

7 Belges dans le tableau final

On retrouvera donc sept compatriotes dans le tableau final, quatre du côté masculin et trois du côté féminin, lors de la journée « belge » ce mercredi au sein de la gare maritime de Tour et Taxis à Bruxelles. En effet, Alec Witmeur et François Azzola affronteront la paire Rubio-Ruiz en début d’après-midi, tandis que Clément Geens et Jérôme Peeters, bénéficiaires aussi d’une wild-card pour entrer dans le tableau final, seront opposés en dernière rotation de la soirée à Maxi Sanchez et Lucho Capra. Et ce ne sera pas un cadeau : les deux Argentins viennent de décider de jouer à nouveau ensemble après avoir rompu leur collaboration en décembre dernier. Associés, ils ont remporté un titre et disputé le Master Final la saison dernière… Côté féminin, les Belges Mestach-Dierckx ont été épargnées par le tirage au sort et attendent une paire issue des qualifications. Enfin, notre compatriote Helena Wyckaert a aussi obtenu une wild-card et s’associera à l’Espagnole Monica Gomez (82e au classement du World Padel Tour) pour affronter Nuria Rodriguez et de Marta Talavan. Selon nos informations, seuls 400 tickets sur les 5.000 du court central sont encore disponibles à la vente pour la session du mercredi soir. De quoi laisser présager d’une ambiance de feu pour une journée qui s’annonce déjà historique pour le padel belge dans une épreuve du World Padel Tour…