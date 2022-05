Il faut se préparer à soutenir un choc énergétique

La poursuite des importations de gaz et de pétrole russes finance la terrible guerre de Poutine. Et donc, oui, l’engagement des Européens ressemble à un tonneau percé, donnant d’une main à Poutine ce qu’ils tentent de lui retirer de l’autre. Ou, plus absurde encore, soutenant indirectement l’armée russe en même temps que, directement, les résistants ukrainiens.

Etablir ce constat est cependant la partie la plus simple d’un problème extrêmement complexe et délicat. Et la conclusion à tirer – « arrêtons ces importations russes » – beaucoup plus facile à énoncer qu’à réaliser. Cela incite d’une part à saluer la volonté persistante de la Commission européenne et des 27 chefs d’Etat qui composent le Conseil européen d’implémenter malgré tout cet embargo pétrolier – à nouveau sur table cette semaine –, mais aussi d’autre part à comprendre le temps pris pour élaborer cette rupture, en en gérant toutes les déflagrations.