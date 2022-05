Les équipes A et B du Standard de Liège seront en alternance à Sclessin la saison prochaine

Devant 1.569 supporters bien en voix, les Espoirs du Standard ont décroché lundi soir au stade de Sclessin leur place pour la division 1B en arrachant le point qu’il leur fallait dans le choc wallon face à Charleroi. Rien pourtant n’a été facile pour les Rouches, malgré le but rapide inscrit de la tête par Kuavita, sur un centre parfait de Dumont. Mais fébrile défensivement, le Standard allait encaisser, avant le repos, des buts de De Moerloose, sur penalty, et Wasinski, d’une reprise trop facile au départ d’un coup de coin. Avant de revenir au score en tout début de deuxième mi-temps grâce à un retourné acrobatique de Labila, sur un nouveau centre impeccable de Dumont. Mais les Rouches pourront dire merci à Mathieu Epolo, leur gardien, auteur d’interventions déterminantes face à Dalle Molle et de Moerloose. Car sans ce point du partage, c’est La Gantoise, victorieuse de l’Antwerp (1-0), qui aurait raflé le dernier ticket et accompagné Genk, Anderlecht et le FC Bruges en division 1B.