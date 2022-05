Guillaume Gillet sur les tablettes du RFC Liège et du RSC Anderlecht... pour évoluer avec les U21!

À 38 ans, l’ancien joueur d’Anderlecht et du SC Charleroi (notamment) est très attentif à ce qui se passe du côté du RFC Liège, le club de son cœur, qui va disputer du 8 au 25 mai, le tour final de Nationale 1.« Arrêter ou poursuivre ma carrière ? Je sens que j’ai encore la force physique et mentale pour donner le meilleur de moi-même en foot », glisse le médian. « J’ai quelques offres devant moi et le retour à Liège fait partie des pistes les plus chaudes. Je suis en contact toutes les semaines avec le président… »

En attendant, le Liégeois va se reposer en incluant, de temps à autre, une partie de padel avec son partenaire Kevin Mirallas. Guillaume Gillet a notamment investi, avec Steve Darcis, dans un tout nouveau complexe situé à Saint-Georges, entre Huy et Liège. « Avant, quand on me parlait de padel, j’imaginais une planche sur l’eau », sourit le Liégeois, en référence au… paddle, le sport de glisse nautique. « C’est mon cousin qui m’a fait découvrir ce sport, juste avant le confinement. Et durant le confinement, comme on ne pouvait plus faire grand-chose, j’ai un peu plus joué et je m’y suis accroché, jusqu’à investir à Saint-Georges, avec Steve ! »