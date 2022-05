Une star du tennis italien dispute le Brussels Padel Open

Un nom retient l’attention dans le tableau féminin des préqualifications du Brussels Padel Open: Roberta Vinci. Elle est loin d’être inconnue du grand public. Jusqu’en 2017, la joueuse a fait les beaux jours du tennis italien avec un palmarès riche de 35 titres (10 en simple et 25 en double, dont 5 en Grand Chelem). Au cours de sa carrière, elle a même occupé la première place mondiale en double durant 110 semaines Et, surtout, les fans de tennis belge se souviendront qu’elle avait apporté le point décisif à l’Italie lors de la finale de la Fed Cup disputée contre la Belgique, emmenée alors par Justine Henin et Kirsten Flipkens, en 2006.

Avec sa compatriote Giulia Sussarello (51e), Roberta Vinci s’est lancée dans les tournois de padel depuis le début de l’année et ne bénéficie pas encore d’un classement suffisant (86e, actuellement) pour se hisser directement dans le tableau final de l’épreuve bruxelloise du World Padel Tour. Ainsi, après avoir remporté deux matchs ce lundi lors des préqualifications, la paire italienne doit désormais encore en remporter deux autres du tableau des qualifications ce mardi pour poursuivre l’aventure avec les meilleures joueuses.