Délai de livraison des voitures neuves: jusqu’à un an d’attente pour les modèles les plus populaires (infographie)

Jusqu’à un an, voire plus, pour recevoir son nouveau véhicule… Cette nouvelle réalité, imposée par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, affecte singulièrement les particuliers. Mais, en concessions, on trouve comment les réconforter...

Quatorze mois. C’est le délai de livraison que le vendeur d’une concession brabançonne a dû annoncer à Frédéric en lui remettant son offre pour une berline électrique allemande. « J’ai été refroidi », se souvient ce client qui a fini par se rabattre sur un exemplaire de démonstration, plus puissant, mieux équipé, bien plus cher et sans réduction… mais disponible immédiatement et au goût de ce fan de voitures sportives. Frédéric figure parmi les nombreux automobilistes belges confrontés à des délais de livraison à rallonge pour les véhicules neufs, singulièrement ceux assemblés sur mesure et riches en options. Toutes les marques sont concernées, comme le démontre l’exercice auquel s’est prêté Le Soir : répertorier l’attente nécessaire pour les 20 modèles les plus populaires dans notre pays en 2021 sur base de leurs immatriculations.