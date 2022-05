Prix du pain: des hausses de prix «sans précédent» prévues pour le groupe boulanger belge La Lorraine

Le groupe de meunerie et de boulangerie La Lorraine Bakery s’attend à ce que la guerre en Ukraine, couplée à la flambée des prix de l’énergie, entraîne des hausses de prix «sans précédent» des produits finis pour les clients et les consommateurs. Mais «rien n’indique pour l’instant qu’il y aura des pénuries importantes de produits de base tels que le blé et le beurre en Europe occidentale, centrale et orientale», indique le groupe belge mardi dans un communiqué.

La Lorraine Bakery Group, qui exporte moins de 3% de son chiffre d’affaires vers la Russie et l’Ukraine, a suspendu depuis début mars ses exportations vers la Russie, de même que la construction d’un nouveau site de production près de Moscou. «Dans le même temps, un programme de réduction des coûts a été mis en œuvre et l’organisation russe a été réduite à une équipe de base d’environ 10 personnes», précise l’entreprise, qui continue de suivre de près l’évolution de la situation.