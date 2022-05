Incidents lors de baptêmes étudiants: Valérie Glatigny veut revoir la charte

La ministre entend aussi obliger les organisateurs d’activités estudiantines à avertir les autorités locales avant l’organisation d’une soirée pour leur permettre d’intervenir plus rapidement en cas de nécessité. Les réunions et activités non déclarées ne pourraient plus se produire.

Mme Glatigny entend aussi bannir tout sexisme ou toute soumission à connotation sexuelle lors de ces activités.