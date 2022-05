Plusieurs produits laitiers rappelés par l’Afsca à cause d’une bactérie

Au cours d’une enquête, « l’Afsca a constaté quelques problèmes dans la production de Milcobel et exige donc que l’entreprise procède à une information complète et précise des consommateurs sur les produits pouvant présenter un risque », explique l’agence ce lundi.

« Au cours de son enquête, l’Afsca a constaté quelques problèmes dans la production de Milcobel et exige donc que l’entreprise procède à une information complète et précise des consommateurs sur les produits pouvant présenter un risque », explique l’agence, qui affirme qu’elle veillera à ce que l’entreprise prenne ses responsabilités en termes de protection et d’information des consommateurs.

Le rappel est préventif, affirme Microbel dans un communiqué, « les fromages testés positifs étant tous restés dans l’usine de Moorslede et ayant été immédiatement détruits ».

Un total de quatre références de fromages sont rappelées auprès des consommateurs. Il s’agit du Brugge Broodje (200 grammes en tranches) avec pour numéro de lot 101 et qui a été commercialisé par les magasins Colruyt et Makro.

Milcobel procède par ailleurs au rappel de trois références de la marque de fromage d’exportation Latteria (codes Latteria 12, Latteria 7 et Latteria 7Z) dont la date de péremption est le 27 avril 2022.

Ne pas consommer ces produits

L’Afsca demande aux entreprises de distribution de retirer le plus rapidement possible les fromages concernés de leurs rayons.

L’Afsca appelle en outre les consommateurs à ne pas consommer ces produits et à les retourner au point de vente, où ils leur seront remboursés.

En attendant que l’entreprise Milcobel prenne les mesures nécessaires pour résoudre cette contamination, aucune production n’a lieu et les produits stockés ne peuvent pas être livrés. L’Afsca dit suivre de près toutes les mesures prises par l’entreprise pour produire à nouveau dans des conditions de sécurité alimentaire.

« Milcobel prend la sécurité alimentaire très au sérieux et a toujours agi de manière rapide et décisive pour exclure tout risque pour le consommateur. Milcobel a décidé de ce rappel comme ultime mesure de précaution en concertation avec l’Afsca. De cette manière, nous garantissons la fiabilité et la qualité de nos produits et de Milcobel en tant qu’organisation », assure Nils van Dam, PDG de Milcobel, cité dans le communiqué.

Jusqu’ici, l’Afsca n’a pas d’indications que des consommateurs ont été malades à la suite d’une contamination à la Listeria causée par des produits Milcobel.

L’entreprise Milcobel dit avoir réalisé plus de 2.000 prélèvements. « Jusqu’à présent, aucun produit contaminé par la Listéria n’est parvenu au niveau du consommateur. Plus tard cette semaine, nous attendons 2.000 résultats de tests supplémentaires du marché. En prévision de ces résultats de tests, Milcobel demande à ses clients de ne pas commercialiser certains des produits de l’usine de Moorslede pendant les 72 prochaines heures », indique encore l’enseigne.

La listériose peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes à faible immunité et les personnes âgées. Ses symptômes possibles sont les suivants : nausées et vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre permanente.

Toute personne souhaitant obtenir des informations supplémentaires peut contacter le service de qualité de Milcobel via le numéro de téléphone +32 50 65 59 03 (disponible entre 8h30 et 18h les jours ouvrables). Tous les produits faisant l’objet d’un rappel peuvent également être consultés sur le site web de l’entreprise.