« Erreurs de planification stratégique »

La Russie a doublé, entre 2005 et 2018, son budget alloué à la Défense et a investi dans des forces offensives performantes pour les composantes aériennes, terrestres et navales. Mais la modernisation des équipements physiques n’a pas permis au pays de dominer la guerre en Ukraine, en raison d’erreurs de planification stratégique, a encore rapporté la chaîne publique.