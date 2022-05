Bureaux: Networks NØR participe au renouveau du quartier Nord

Le quartier Nord de Bruxelles, on le sait, est en plein renouveau. Créé dans les années 60, il a été entièrement dédié à l’activité de bureaux, ce qui le rend complètement désert une fois ceux-ci fermés et les employés rentrés chez eux. Une autre dynamique est progressivement en train de s’installer. Des projets mixtes sont en chantier, du logement va y apparaître, ainsi que du commerce, et même de l’hôtellerie, avec une activité horeca qui manque encore cruellement le long et aux abords du boulevard Albert II.

Selon une récente étude de Cushman&Wakefield, le quartier Nord recense un stock de bureaux de 1,6 million de m2, avec un taux de vacance de 5,02 % qui est appelé à fondre encore. Sur les cinq dernières années, on a assisté à une prise en occupation moyenne de 75.000 m2, à des prix qui oscillent autour de 230 euros/m2/an.