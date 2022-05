Guerre en Ukraine: le commandant en chef de l’armée russe blessé après une visite sur le front

Il avait été envoyé en Ukraine en raison des difficultés que rencontre l’armée russe. Le soldat le plus important de Poutine a échappé de peu à la mort.

D’après des sources officielles russes et américaines citées par le New York Times, Valery Gerasimov s’est rendu la semaine dernière en Ukraine dans le plus grand secret afin d’examiner les tactiques d’offensive Russes. Elément indispensable pour Poutine, Gerasimov est également l’un des cerveaux derrière l’invasion de l’Ukraine.

Evacué après une blessure

Après avoir été blessé au niveau des jambes, il a été évacué. A peine parti, une offensive a été lancée par les ukrainiens dans la base d’Izium, à l’est du pays, où il se trouvait.