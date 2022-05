Le Tour d’Italie débute ce vendredi à Budapest: Lotto Soudal mise sur Caleb Ewan au sprint, trois Belges dans la sélection

Ewan, qui va entamer la ’corsa rosa’ pour la cinquième fois de sa carrière, sera épaulé par un trio allemand très expérimenté avec Roger Kluge (36 ans), Rüdiger Selig (33 ans) et Michael Schwarzmann (31 ans). Leur but sera d’emmener le mieux possible Ewan dans les derniers hectomètres.

Le Britannique Matthew Holmes, 3e d’une étape en 2020, aura pour but de faire jouer sa polyvalence afin d’accrocher un succès d’étape, l’objectif principal de la formation belge.