Real-Manchester City: Benzema-De Bruyne, un bras de fer qui vaut de l’or (vidéos)

L’attaquant du Real Madrid et le créateur de Manchester City savent pertinemment qu’un sacre européen pourrait venir couronner leur saison. Et, de facto, jouer un rôle déterminant dans l’attribution du Ballon d’or 2022.

1. Intelligence, classe et amour du jeu

Le Stade de France, lieu de couronnement des rois de la saison 2021-2022. Le samedi 28 mai en soirée, on saura. On saura quelle équipe a ajouté la Ligue des champions à son palmarès. On saura, aussi et surtout, à quel joueur le Ballon d’or tend les bras. Car, à force de se rapprocher de cette finale tant attendue, la liste des principaux candidats s’est considérablement amaigrie. Une liste au sein de laquelle Karim Benzema tient, pour l’heure, avec fermeté la corde de la gloire.