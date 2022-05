Clément Geens: «Je me réjouis de voir grandir le premier vrai joueur de padel belge»

C’est parti pour le Circus Brussels Padel Open, manche mondiale du World Padel Tour. Avec un « Belgian Day » qui va d’emblée donner le ton (5.000 fans colorés sont attendus), plus l’entrée en piste, dès 19h, de l’Argentin Fernando Belasteguin, dit Bela, le Federer du padel, 16 fois champion du monde d’affilée de 2003 à 2018 ! La soirée se clôturera par le premier tour de Clément Geens et de Jérôme Peeters, la paire nº1 belge. Ancien pro en tennis (245e mondial), Clément Geens, 26 ans, est désormais le meilleur joueur belge de padel, mais aussi le directeur sportif de l’AFT Padel. Parmi ses missions, initier les plus jeunes à ce nouveau sport en plein essor.

Clément, c’est tout de même rare d’arrêter sa carrière tennistique à 24 ans pour se lancer dans le padel, non ?