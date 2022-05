Brabant wallon: une propriété d’exception en vente à 1.490.000 euros (photos)

Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur un bien de plus de 1.000 m2 à rénover.

Située à Hélécine, à l’est du Brabant wallon, cette propriété s’étend sur 8 hectares agrémentés d’un étang, de vergers, d’arbres anciens et de plusieurs bâtiments, dont le Château de la Nèle, une grande bâtisse du début du XXe siècle. Celle-ci aura besoin de rénovations mais elle offre énormément de potentiel grâce à sa superficie et ses nombreux éléments de caractère. Le charme, la localisation et la composition de la propriété permettent par ailleurs d’envisager différents projets pour lui redonner toute sa splendeur !

Situation

Cette bâtisse de caractère est implantée à Hélécine, au cœur d’un parc privatif de 8 hectares qui dispose de trois accès différents. Son environnement est particulièrement calme et vert, sans pour autant que la propriété soit isolée. On trouve notamment des arrêts de bus à proximité immédiate, ainsi qu’une école et plusieurs petits commerces ou services à maximum une dizaine de minutes à pied. Il suffit de 5 minutes en voiture pour rejoindre le célèbre château d’Hélécine, davantage de magasins ou encore l’accès à l’autoroute E40. Les villes de Jodoigne et Hannut se trouvent quant à elle à 15 minutes de route et il faut compter une trentaine de minutes pour atteindre Bruxelles.

Etat général

La bâtisse principale de la propriété est de style anglo-normand et date du début du XXe siècle. Elle est baptisée Château de la Nèle et est reprise à l’inventaire du patrimoine wallon. Le bien a été entretenu au fil du temps mais nécessite aujourd’hui une modernisation globale au niveau technique : électricité, toiture, chauffage (actuellement central au mazout), etc. De nombreux éléments anciens remarquables ont par contre été préservés et contribuent au caractère à la bâtisse. On note entre autres la présence de matériaux nobles, de boiseries, de moulures, d’anciennes cheminées, d’une coupole éclairant l’escalier central… Les différentes annexes sont elles aussi à rénover et offrent un potentiel supplémentaire. La superficie des bâtiments et du parc permet d’envisager diverses affectations, notamment pour de l’horeca ou même pour l’hébergement de chevaux.

Disposition

Le corps de logis de la propriété s’étend sur quatre niveaux, caves comprises. Au rez, on retrouve de vastes réceptions réparties dans plusieurs pièces, des vestiaires, un bureau ou encore une zone de service incluant notamment deux cuisines, un office, etc. Les deux niveaux supérieurs rassemblent environ dix suites avec des salles d’eau et dressings ou salons attenants. Le deuxième étage comporte aussi des greniers et espaces polyvalents. En plus du corps de logis, la propriété compte d’autres bâtiments, comme une généreuse conciergerie sur deux niveaux, ou encore d’anciennes écuries avec des garages. Le parc est entre autres agrémenté d’un étang, un ruisseau, un verger ou encore une prairie pour les animaux.

Prix

La propriété est affichée à la vente à 1.490.000 euros. Des rénovations sont à prévoir mais les possibilités d’affectation sont multiples. Moyennant autorisation de la commune, on peut par exemple envisager de créer une activité horeca, plusieurs logements… La propriété intègre par ailleurs un terrain en partie situé en zone d’habitat à caractère rural.

Adresse : Hélécine

Surface habitable : plus de 1.000 m2

Chambres : 7

Salles d’eau : 4

WC : 6

Cave : oui

Jardin : oui, parc de 8 ha

Etat : à rénover

Garage : oui

PEB : F