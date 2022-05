Baptême de l’art: il suffira d’une étincelle

En septembre dernier, le Parc d’aventures scientifiques à Frameries, près de Mons, changeait de nom : s’appeler Pass en pleine crise sanitaire, c’était pas idéal.

Ce temple des sciences et des technologies, mi-musée, mi-attraction, s’est donc rebaptisé Sparkoh ! : « Spark », contraction de « science » et « park », c’est aussi le mot anglais pour « étincelle », celle du savoir et de la découverte scientifique, qui brille dans les yeux des visiteurs et visiteuses. Le « Oh ! », pas compliqué : la marque de l’étonnement, de l’émerveillement, du plaisir généré par l’expérience et le jeu.