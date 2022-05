La Wallonie au chevet des communes et des élus locaux

n octobre 2024, dans deux ans et demi donc, les habitants des 262 communes wallonnes devront choisir leurs élus locaux, dont leur bourgmestre. Maxime Daye (MR), maïeur de Braine-le-Comte et président de l’Union des villes et communes de Wallonie, est inquiet : « Un peu partout, nous sommes confrontés à une véritable crise des vocations. Beaucoup d’élus pensent renoncer. Il sera difficile de constituer des listes. Le phénomène est généralisé : en France, un maire sur deux ne veut pas se représenter lors du prochain scrutin. »

Le parlement de Wallonie a consacré sa matinée de mardi à l’audition de quelques bourgmestres, toutes tendances politiques confondues. Le constat de ces élus de terrain est sidérant : pression énorme, injures, réseaux sociaux honteusement agressifs, agressions physiques parfois, exigences de plus en plus fortes de la population… « Pour être bourgmestre, il faut être fameusement blindé », témoigne Jean-Michel Javaux (Ecolo), bourgmestre d’Amay.