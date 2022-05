Smart living: Rezidentz privilégie l’intimité de ses locataires

Ne dites surtout pas qu’ils font du co-living. Car, selon les fondateurs, le concept intervient après la phase du co-living.

Dan et Elie Appelstein sont cousins germains. « Mais on est comme des frères », entonnent-ils en chœur. Un temps en affaires dans l’univers de la mode, ils ne survivent pas à la crise du covid, leur ligne de vêtements pour enfants vendue exclusivement en ligne étant produite dans une usine située à Wuhan, en Chine, là où la pandémie a pris corps avant de se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier. Signé pas de chance. « Les affaires tournaient pourtant très bien mais on a vite compris qu’il fallait changer d’orientation », se souviennent-ils aujourd’hui. « On s’est alors dirigé vers l’immobilier. »