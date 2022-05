Le sixième sens lumineux d’Arcade Fire

Chaque nouvel album d’Arcade Fire est un événement, tellement le groupe montréalais a l’habitude de nous offrir de grands moments d’une musicalité jamais prise en défaut. Ce sixième disque, cinq ans après Everything Now, s’intitule WE et nous propose sept (très longs) titres. Si le single avant-coureur The Lightning I, II, avec ce clip tempétueux en noir et blanc, renoue avec le rock fougueux de Funeral, leur premier album de 2004, le disque - décrit par ses auteurs comme un « voyage cathartique qui part de l’obscurité pour aller vers la lumière » - propose davantage de longs moments de quiétude, voire d’inquiétude. WE est divisé en deux parties bien distinctes. La première partie « canalise la peur et la solitude » tandis que la seconde « exprime la joie et le pouvoir de la reconnexion », nous dit le communiqué officiel.