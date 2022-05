La Russie pense faire appel de sa suspension par l’UEFA devant le TAS

La Russie est ainsi exclue de la Ligue des Nations au mois de juin. Elle est aussi privée de l’Euro féminin en juillet où le Portugal prendra sa place. Tous les clubs russes sont par ailleurs exclus des différentes compétitions européennes. Elle ne peut pas non plus postuler à l’organisation de l’Euro 2028 et de l’Euro 2032.

«La RFU continuera à protéger ses propres intérêts dans les affaires déjà en cours devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne et se réserve le droit de déposer de nouveaux appels», a rapporté mardi l’agence d’État russe Ria Novosti, citant un communiqué de la RFU.