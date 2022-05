Dénes Nagy à propos de «Natural Light»: «Ce que j’aime, c’est observer la réalité»

Lorsqu’il parle de cinéma, que ce soit du sien ou de celui des autres, il y a chez Dénes Nagy une forme d’enthousiasme presque explosif. Les idées fusent, se précisent, et on sent très vite le point de vue affûté du réalisateur hongrois. Des qualités et une vision qui apparaissent tout aussi vite à la vision de Natural Light, son premier long-métrage de fiction, après un travail déjà bien établi dans le documentaire.