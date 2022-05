«Théo et les métamorphoses»: loufoque et chamanique

Descendre dans les entrailles de la terre et remonter à la lumière poussé par la peur d’être englouti. Théo, un jeune trisomique de 27 ans, qui se définit comme un Chinois albinos, aime les expériences avec la nature. Il n’est jamais paisible, pratique l’auto-hypnose et se réinvente ainsi. Vivant avec son père photographe au cœur d’une forêt, il a décidé de devenir un personnage d’arts martiaux. Mais il aime aussi dessiner, surtout des chapiteaux de cirque, surtout avec du rouge et du noir, ses couleurs préférées. Les deux hommes cohabitent en harmonie avec la nature et les animaux, mais un jour le père, qui fait des grands feux pour se débarrasser de ses démons, s’absente pour une exposition et laisse son fils seul avec ses visions… Théo commence alors son odyssée dans laquelle il va se réinventer, s’ouvrir au monde, expérimenter la liberté, et tenter d’y découvrir la nature des choses tout comme la nature des êtres.