Laurent Cantet à propos de «Arthur Rambo»: «On questionne peu les réseaux sociaux»

En février 2017, Mehdi Meklat, jeune auteur et écrivain à succès (sur le Bondy Blog et dans l’émission de Pascale Clark sur France Inter notamment) plongeait au cœur de la tourmente après que des internautes ont exhumé certains de ses tweets, postés sous pseudo entre 2001 et 2015. Le jeune homme y déversait de manière libre et décomplexée un flot d’insultes, de propos racistes, homophobes ou sexistes. Le début de la fin pour lui et une histoire qui a inspiré le réalisateur français Laurent Cantet pour explorer la réalité complexe des réseaux sociaux et notre rapport à eux.

Dans Arthur Rambo, on suit ainsi l’ascension fulgurante et la chute de Karim D. (Rabah Naït Oufella, que Cantet retrouve près de 15 ans après Entre les murs), un jeune auteur à succès rattrapé par de vieux tweets haineux postés jadis sur les réseaux sociaux. Un film écrit par Laurent Cantet avec Fanny Burdino et Samuel Doux mais sans Robin Campillo, son complice de longue date.