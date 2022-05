Le nouveau visage du Ballon d’or: plus d’expertise, moins de votants

2022, l’année où les certitudes volent en éclats. La Coupe du monde au Qatar ne se disputera pas en été, mais en automne. Le Ballon d’Or ne sera plus décerné en fin d’année, mais très probablement en octobre (la date précise n’a pas encore été fixée). Une manière, pour le plus prestigieux des trophées individuels, de gagner en lisibilité. Ou, c’est selon, de diminuer drastiquement le risque de critiques.

« C’est l’opportunité de donner un nouvel élan. Avant, on jugeait sur deux demi-saisons », argumentait Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football, qui organise le scrutin. Du coup, le Ballon d’Or sera dorénavant attribué sur les bases d’une saison, et non plus d’une année civile, en tenant compte notamment de la CAN, de la Ligue des champions, des championnats et coupes nationales.