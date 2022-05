«X»: le béaba de l’horreur

Aaah, le slasher ! Ce genre dérivé de l’horreur, qui nous a valu des monuments comme Massacre à la tronçonneuse, Halloween et Vendredi 13, Scream et autre Nightmare on Elm street … Pas simple donc, au regard de ces références et vu la quantité de pellicule déjà consacrée à ces histoires de tueurs dézinguant des groupes d’imprudents jeunes gens, de sortir un tout petit peu du lot. Produit par les New-Yorkais de A24 ( Midsommar, The lighthouse, Swiss army man, Saint Maud, Uncut gems, After Yang …), Ti West sait y faire.