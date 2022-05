La concurrence: les dangers Mané et Salah

Tous les regards seront braqués sur Madrid, ce mercredi. C’est logique tant la qualité d’une telle opposition fait saliver des millions de supporters. Mais ce sera aussi l’occasion d’en savoir davantage dans la lutte pour le Ballon d’Or puisque la Ligue des champions sera déterminante, voire vitale, pour l’obtention du trophée. Benzema est-il le grand favori ? Oui, et encore plus s’il va en finale et qu’il la remporte. De Bruyne peut-il y croire ? Oui, à condition de signer le doublé Premier League-C1. D’autres joueurs peuvent-ils encore se mettre en travers de leur route ? Oui, mais il n’y en a plus des masses.