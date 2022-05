«We own this city»: Baltimore, toujours sur écoute

En 2021, la BBC avait mis à contribution plus de 200 chroniqueurs télé dans 43 pays pour dresser le classement des 100 meilleures séries du XXIe siècle. Classement forcément subjectif, chacun des spécialistes proposant son top 10 personnalisé, qui avait abouti à consacrer Breaking Bad, Mad Men et, au premier rang, The Wire. « Aucune série télévisée n’a mieux capturé les maux qui entravent l’expérience américaine, depuis les politiciens inefficaces jusqu’aux services de police toxiques, en passant par la disparition des marchés du travail, les quartiers sinistrés et le racisme systémique », résumait à son sujet le critique américain Eric Deggans.