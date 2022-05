Nadal entre peur et fraîcheur

Mercredi 4 mai, au matin, et Rafael Nadal n’a toujours pas disputé une seule rencontre sur SA terre battue : cherchez l’erreur…

Auteur d’un début de saison phénoménal avec trois titres d’affilée (Melbourne, Open d’Australie et Acapulco) et une finale en Masters 1000 (Indian Wells), le Majorquin qui fêtera ses 36 ans dans juste un mois a payé comptant ce bilan inattendu sur surfaces dures de 21 victoires pour 1 défaite en 2022. Touché aux côtes (fracture de stress) durant sa finale californienne du 20 mars perdue contre Taylor Fritz, le nº4 mondial a dû se résoudre à six semaines de soins. Surtout, il a dû faire une croix sur son début de saison préféré sur l’ocre, laissant ses raquettes dans son sac pour les épreuves de Monte-Carlo et de Barcelone.