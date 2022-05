Visite d’Etat en Grèce: le couple royal joue les touristes (photos)

Un guide a présenté le site et son histoire au couple royal et à la délégation belge, qui ont pris quelques photos. Après la visite du temple, le couple royal a pu découvrir une technologie immersive qui pourrait être utilisée dans le secteur du tourisme.

Le Roi et la Reine ont également discuté avec des chercheurs belges et grecs des nouvelles technologies utilisées en archéologie et pour la préservation du patrimoine culturel.

Découverte de Thorikos

Mardi après-midi, le couple royal s’est rendu sur le site archéologique de Thorikos, où vivait l’une des plus anciennes et des plus riches communautés des environs d’Athènes. Des fouilles archéologiques y ont débuté en 1960 à l’initiative d’Herman Mussche, professeur d’archéologie grecque à l’université de Gand. Ce projet a ensuite pris de l’ampleur et implique désormais 64 chercheurs de 30 universités et centres de recherche. Il est dirigé depuis 2010 par le professeur Roald Docter de l’Université de Gand.

Le professeur Docter a présenté au Roi et à la Reine ainsi qu’à la délégation l’unique théâtre du site, où se déroulait le processus démocratique de la communauté, ainsi que l’endroit où les métaux précieux tels que l’argent et le plomb, extraits de mines à proximités, étaient séparés grâce à un ingénieux système.