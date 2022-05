Violente chute au terme d’un sprint chaotique aux 4 Jours de Dunkerque: De Lie tombe lourdement (vidéo)

Les principales difficultés du jour étaient le Mont de Boeschepe (0,9 km à 5,1 %), le Mont des Chats (0,6 km à 7 %) et la côte de Mons en Pévèle (1,1 km à 3,9 %). Elles précédaient deux tours du circuit local.

Arvid De Kleijn a remporté la première étape des Quatre Jours de Dunkerque (2.Pro), mardi, au terme de 161,1 km entre Dunkerque et Aniche. Le Néerlandais d’Human Powered Health a été déclaré vainqueur après le déclassement de l’Australien Sam Welsford (DSM), responsable de la chute d’Arnaud De Lie (Lotto Soudal) durant le sprint.

La course mettait du temps à se contenter. À 45 km de l’arrivée, un trio belge, formé par Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), Gijs Van Hoecke (AG2R-Citröen) et Alex Colman (Sport Vlandereen – Baloise), s’échappait. Le peloton ne laissait pas leur avance dépasser la minute.

Le regroupement général s’opérait à 3 km de l’arrivée. Lors du sprint massif, Arnaud De Lie (Lotto Soudal) chutait à quelques mètres de la ligne, entraînant d’autres coureurs dans son sillage, après un contact avec Sam Welsford (DSM), qui franchissait la ligne en première position. Les commissaires de course jugeaient irrégulière la manœuvre de l’Australien et le déclassait. La victoire revenait à Arvid De Kleijn (Human Powered Health). Le Néerlandais, 28 ans, décroche la cinquième victoire de sa carrière, sa première de la saison. Il devançait le Français Jason Tesson (St Michel-Auber93) et son compatriote Nils Eeckhoff (DSM).

Mercredi, la 2e étape, Béthune-Maubeuge (181,5 km), présente aussi un profil marqué par trois bosses à Bermerain, Hon-Hergnies et au Hameau d’Ostergnies. Cette dernière (700 m à 5,7 %) est située à 12 kilomètres de la banderole d’arrivée. Cette 66e édition s’achèvera dimanche après 6 étapes.