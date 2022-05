L’autoportrait radical d’Hubert Lenoir

H ubert [Lenoir] est un chanteur, compositeur, producteur, acteur, promeneur de chien et fleuriste qu’on aime qualifier de polarisant par chez nous ~ et par chez vous bientôt ;-) ~, peut-être parce qu’il refuse les étiquettes, qu’il préfère évoluer au-delà des codes, qu’il danse de façon très suggestive, ou peut-être, tout simplement, parce qu’il fait les choses à sa façon et qu’il s’en crisse un peu dans le fond (il s’en bat les cou**lles – he doesn’t give a sh****t – parle à sa

main LOLOLOLOL) oh peut-être aussi qu’ils aiment pas trop sa tronche de cake mais pourtant il chante super bien et il a de beaux grands yeux verts et jamais rien de pris entre les dents… »