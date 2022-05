Hubert Lenoir, «PICTURA DE IPSE: musique directe»

Voilà un album comme on les aime : qui surprend et dérange. Bourré de bruitages, de collages et de voix trafiquée qui bousculent les mélodies, cet autoportrait est radical, malaisant diront certains qui ne feront pas l’effort d’aller au-delà de la première écoute. Ce deuxième album d’Hubert Lenoir révèle son charme au fil des écoutes. Les nuages du bordel se lèvent pour révéler de véritables pop songs inspirées autant par Prince que Frank Ocean, G-Funk ou le jazz-rock fusionnel aux improvisations balisées par des éclairs de sax. Ce disque secoue mais tel un ravissant poison, une fois distillée, on devient accro à cette drogue psychédélique aux grooves véritables.

