Le précédent album du groupe bruxellois, Camouflage, a paru le 8 mars 2020, une semaine avant le premier confinement. Autant dire que ce disque a été sacrifié sur l’autel de la malchance. « On s’en est quand même pas mal sorti », nous a raconté Renaud philosophe et positif : « Au moins, on a pu faire notre release party au Bota et tourné un peu en France avant et entre les deux confinements. On y a rencontré celui qui est toujours notre booker là-bas et qui nous a monté pour cette année une belle tournée. C’est vrai que le disque a un peu été sacrifié mais on ne peut rien y changer. Comme c’est le premier album sur lequel Nicky (Ndlr. : qui a succédé en 2018 à Alex De Bueger) a vraiment mis sa patte, sur scène on ne joue d’ailleurs dorénavant que des titres de ce disque et du nouveau ».