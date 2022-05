Statistiques: la saison la plus prolifique de Benzema

Contrairement à des Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou Robert Lewandowski, Karim Benzema et Kevin De Bruyne ne sont pas forcément obsédés par leurs statistiques individuelles. Dans leur esprit, la cause commune passe avant leur petite gloriole personnelle. Pourtant, quand on atteint le niveau qui est le leur en ce moment, force est de constater que leur(s) compteur(s) respectif(s) ne sont quasiment jamais mis à l’arrêt. Une donnée importante dans un écosystème où les rencontres sont de plus en plus analysées par le prisme des datas.