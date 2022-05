Condore, «Winding Whispers»

Même si Condore y parle de ses peurs et de ses angoisses, elle parvient musicalement à faire souffler un vent lumineux, rayonnant. Le piano et sa voix démultipliée suffisent à chasser la brume pour nous faire respirer au calme ce qui finalement nous apaise. Les mélodies – de « This Night » comme de « Nounou » – vous entrent dans la tête sans plus vous quitter. La seule batterie d’Olivier Cox rythme l’ensemble sans rompre le charme (que du contraire) tandis qu’apparaît la harpe de Manon Dainotti sur « Intertwinded ». Voilà un disque qui peut facilement ne plus quitter votre chevet.

JauneOrange-PIAS.