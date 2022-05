Nuits Botanique: les murmures sinueux de Condore

On se souvient de cette Nuit du Soir de 2018 où Léticia Collet, la claviériste de Dan San, présentait son projet Condore. Condor parce que celle qui a grandi près de Nassogne est née au Chili et avec un e parce que c’est féminin. C’est d’ailleurs entourée de deux femmes claviéristes (Charlotte Maquet qui l’accompagne toujours et Élise Dutrieux remplacée par Alice Belflame) et du batteur de Dan San, Olivier Cox, qu’elle se présente sur scène. Pour se sentir moins seule, nous avait avoué cette grande timide : « C’est encore vrai même si ça va un peu mieux de ce côté-là. Pas au point de quitter mon piano ceci dit. Mais j’aime bien travailler en famille. »