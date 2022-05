Glass Museum, «Reflet»

S’il n’y avait que les nappes de synthés, les riffs de basse aux synthés aussi, les nuages sonores, ce ne serait que de la musique pour habiller nos soirées et nos rêveries. Mais il n’y a pas que cela dans ce Musée de Verre. Devant ce paysage sonore s’imposent un rythme intelligemment marqué par la batterie de Martin Grégoire et des mélodies accrocheuses jouées au piano d’Antoine Flipo. C’est cet ensemble qui fait la particularité et la richesse de Glass Museum. Il y a de l’inventivité dans cette musique, de la sophistication. Même si elle apparaît toute simple. Certains diront que ce n’est que de l’« easy listening », peut-être, mais c’est bien plus que cela. Il suffit de bien écouter.

