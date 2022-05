Glass Museum à propos de «Reflet»: «L’organique et l’électro s’entremêlent»

Ils ont 27 et 28 ans, viennent de Tournai, se sont établis à Bruxelles, jouent ensemble depuis l’école et se sont formés hors des conservatoires. « Notre formation, c’est d’être sur scène depuis qu’on est ados », lance Martin. Une bonne école, l’expérience. Et ils ont évidemment fait de la musique ensemble, dans le grenier des parents de Martin. « On a commencé à écrire des morceaux comme ça, sans réfléchir, spontanément, juste à deux, piano, batterie et sans électro alors. » Concours pour jouer à Dour : gagné ! Concours Court-Circuit : deuxième. Premier album, un EP, Deux, en 2018, sur le label Jaune Orange. Deuxième album, Reykjavik, en 2020, sur sdban. « Depuis 2015, on n’arrête pas d’être sur scène. » Et ça va continuer avec ce troisième album, Reflet.