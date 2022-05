Urgence climatique: plus d’ambitions pour les bâtiments

Face aux problématiques énergétiques ou climatiques, l’habitude est souvent d’appliquer des réponses rapides et à court terme : par exemple acheter un poêle à pellet lorsque le mazout devient trop cher, installer un système de climatisation en cas d’épisode de canicule, etc. Hélas, ces solutions sont rarement idéales à plus longue échéance, aussi bien pour l’environnement que pour le portefeuille des consommateurs… L’urgence climatique et les prix de l’énergie qui devraient rester très élevés soulignent en effet aujourd’hui l’importance d’investir dans des solutions durables. Celles-ci peuvent certes être plus coûteuses à mettre en place au départ, mais elles sont gagnantes sur le long terme. Ce principe vaut pour plusieurs domaines comme la mobilité, l’industrie, et bien sûr le secteur du bâtiment, qui figure parmi les plus énergivores. Au niveau européen, 40 % de la consommation énergétique est en effet liée au parc immobilier, qui est composé à 75 % de bâtiments résidentiels.