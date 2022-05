KunstenFestivaldesArts 2022: «Reporters de guerre», les Sisyphe de la tragédie humaine

Quand a surgi le choc de la guerre en Ukraine il y a quelques semaines, combien de médias n’a-t-on pas entendu asséner que c’était la première résurgence d’un conflit en Europe depuis la seconde guerre mondiale ? C’était honteusement oublier les guerres de Yougoslavie qui, dans les années 90, ont ravagé des territoires plus proches de nous encore que l’Ukraine avec des massacres comme celui de Srebrenica que l’on a alors qualifiés de génocides. Comment expliquer cette amnésie collective ? Comment expliquer que l’être humain, non seulement n’apprenne pas des guerres précédentes, mais oublie, purement et simplement, des tragédies qui ont pourtant été méticuleusement documentées par les journalistes ? Où a-t-on failli ? A l’heure où les assauts russes ne faiblissent pas, à l’heure où le Marioupol d’aujourd’hui, ville à l’agonie, rappelle douloureusement le Sarajevo d’hier, un spectacle tente de répondre à ces interrogations.