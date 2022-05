Etats-Unis: comment une fuite de documents exceptionnelle a fait vaciller le droit à l’IVG

L’avortement est un droit fragile. Si on l’avait oublié, le cinglant rappel nous vient tout droit des Etats-Unis. C’est de Politico qu’est venue la tempête, dans la nuit de lundi à mardi. Le média américain, se basant sur une fuite de documents exceptionnelle, révèle que la Cour suprême américaine a voté en faveur de l’annulation de la décision historique « Roe versus Wade », selon un premier projet rédigé par le juge conservateur Samuel Alito et adopté par une majorité de ses collègues. Mardi en fin d’après-midi, le président de la Cour, le juge John Roberts, a douché les espoirs des pro-IVG sceptiques quant à la fuite : le projet est authentique, une enquête pour « abus de confiance flagrant » est ouverte. La révélation, sans précédent dans l’histoire judiciaire américaine, a provoqué une véritable déflagration politique et jeté de l’huile sur le feu des débats – nourris aux Etats-Unis – sur la question du droit à l’avortement.