Les étranges créatures du lac Mead

Alors que l’Europe préconise de réaliser une autopsie dans 10 % des cas de décès, la Belgique oscille entre 1 et 2 %. Les médecins légistes travaillant pour la Justice croulent sous les impayés et la paperasse et tirent la sonnette d’alarme. Avec 20 millions d’euros annuels, on ferait chuter le nombre d’homicides ignorés.