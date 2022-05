Salles de ventes: des pierres qui roulent aux enchères chez Horta

Fan des Stones, de Satisfaction, d’Angie, de Paint it Black ou Sympathy for the Devil, n’y pensez plus, c’est fini. La vente a eu lieu le 25 avril et c’est dans le salon de quelqu’un d’autre que la sérigraphie de Mick Jagger trônera désormais.

Pour votre consolation, sachez qu’il vous aurait fallu débourser très exactement 109.800 euros (soit 90.000 + les frais) pour acquérir cette grande œuvre sur papier (110 × 73 cm) signée... Andy Warhol himself. L’estampe a pulvérisé son estimation (50.000/60.000 €) à hauteur de la rencontre entre ces deux icônes anglo-saxonnes exceptionnelles.