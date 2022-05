Le secteur des piscines lève (un peu) le pied

La piscine, tout le monde en rêve et beaucoup en ont acquis une pendant les deux années marquées par la pandémie. Puisque quitter le pays devenait risqué sur le plan sanitaire, mieux valait rester et profiter de son chez-soi. Le rectangle d’eau et les jardins en ont profité en plein et l’investissement en valait subitement la chandelle.

Les chiffres sont là pour le prouver. En 2021, 6.150 nouvelles piscines sont sorties de terre en Belgique, contre 4.050 en 2020. Une augmentation énorme. En 2019, première année qui avait constaté une hausse significative, les nouvelles constructions s’étaient élevées à 3.050.

Pour l’année en cours, la Fédération belge des professionnels de la piscine et du bien-être (FBP), qui régit le secteur, prévoit 5.225 piscines en plus sur le territoire national. Même si la baisse est là, on reste dans des proportions importantes.