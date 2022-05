À Tournai, Raffaella Crispino sème les graines du voyage

Au départ d’un tableau historique, la plasticienne propose un parcours entre passé et présent, les nouvelles créations mettant en valeur les superbes collections du Musée.

Quel est le rapport entre Charles Quint, l’essor du chemin de fer et l’indépendance de la Belgique ? Même en cherchant bien, on a du mal à découvrir ce qui a servi de point de départ au formidable parcours proposé par Raffaella Crispino aux Musées des Beaux-Arts de Tournai. Et pourtant…

En arrivant sur place, on est d’abord surpris par le haut mur de briques qui traverse le grand hall central. Ce n’est pourtant pas face à celui-ci que débute le voyage mais dans la salle occupée par un gigantesque tableau historique de Louis Gallait : L’Abdication de Charles Quint. Si celle-ci a eu lieu en 1566, la toile monumentale est réalisée en 1841. Elle met en scène tous les protagonistes de cet épisode étonnant où un empereur régnant sur des territoires s’étendant jusqu’aux Amériques, abandonne tous ses pouvoirs pour s’en aller finir sa vie dans un monastère.