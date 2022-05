Julie Bertuccelli: «Il faut constamment rappeler que le documentaire, c’est du cinéma»

Pour sa 14e édition qui se tient du 5 au 13 mai à Bruxelles, le Festival Millenium accueille la cinéaste Julie Bertuccelli dès l’ouverture et invite à voir au-delà de nous-mêmes grâce à 72 films et la thématique « démocratie et pouvoir ».

Après deux ans d’abstinence culturelle, les organisateurs du Festival Millenium, sa directrice artistique Zlatina Rousseva en tête, ont à cœur de faire revenir le public dans les salles et d’ouvrir le dialogue social autour du fil rouge « démocratie et pouvoir ». Pour cette 14e édition, plus de 800 films ont été soumis, 72 ont été sélectionnés, provenant de 38 pays. Le Festival va rayonner dans les cinémas de Bruxelles (Bozar, Palace, Galeries, Aventure, Vendôme, Civa) avec comme objectif : être un miroir réfléchissant, ouvrir les esprits et encourager le débat.