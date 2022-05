«À propos», le podcast du Soir du 4 mai: réforme du statut d’artiste, avortement, visite d’Etat en Grèce...

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 4/05/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Le statut d’artiste va évoluer. Ils bénéficient de certains avantages en matière de chômage. Des avantages qui vont être adaptés, notamment pour mieux tenir compte des spécificités de ce type de travail. On parle de revoir ce statut depuis environ 20 ans. Cette fois, les ministres de l’Économie et du Travail, des Affaires sociales et des Indépendants ont accouché d’un projet. Les nouvelles règles s’appliqueront à partir du 1er septembre. Alain Lallemand, du service culture, a pu les lire. Il nous présente les détails de cette réforme.

La Cour suprême américaine, la plus haute juridiction du pays, s’apprêterait à annuler l’arrêt qui reconnait le droit à l’avortement. Un avant-projet de décision a fuité. Avant-projet qui estime que la constitution américaine ne protège pas le droit des femmes à avorter. On a demandé à Véronique Kiesel du service monde si cette annonce allait dans le sens ou à contre-courant d’une tendance mondiale par rapport au droit des femmes.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde terminent aujourd’hui une visite d’état de trois jours en Grèce. La première visite d’état à l’étranger depuis la crise sanitaire. Centrée notamment sur l’archéologie. Pour Le Soir, c’est Martine Dubuisson, cheffe adjointe du service politique, qui accompagne la visite. Elle nous explique qu’il existe un savoir-faire belge en matière d’archéologie.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be